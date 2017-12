Co napíše Evan Blass, to se s velkou pravděpodobností také stane. A tentokrát napsal, že Samsung předvede Galaxy S9 už v lednu na veletrhu CES. Tedy už za měsíc (a pár dní k tomu). Znamená to automaticky, že proběhne světová premiéra? Dost možná ne. Znamená to, že se nová korejská špička začne prodávat hned pár dní po začátku roku? Určitě ne. Jak bude S9 vypadat a co bude umět?