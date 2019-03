Samsung potvrdil existenci Galaxy A90. Dostane Infinity displej bez výřezu

Samsung vytvořil na svém webu produktovou stránku, která je věnována letošní generaci smartphonů řady Galaxy A. A prozradil v ní nejen to, že vzal to nejlepší z řady Galaxy J, a to zakomponoval do nových „áček“, ale také existenci zatím neznámého modelu Galaxy A90. Právě ten by měli jihokorejci představit 10. dubna v Miláně.

Přímo na výše zmiňovaném webu Samsung uvádí, že bez výřezů je v modelové řadě Galaxy A pouze displej od Galaxy A90. To jen potvrzuje dřívější informace, že by se mohlo jednat o první Samsung s fotoaparátem v periskopu. Záměrně jej neoznačujeme jako selfie fotoaparát, protože Galaxy A90 má dostat foťák, který se, nejen vysune z těla, ale bude i otočný. V případě potřeby namíříte 48Mpx foťák na přední či na zadní stranu smartphonu.

O čem bude Galaxy Event? Zřejmě o ultrazpomalených záběrech v mobilu:

Nejvybavenější letošní áčko na nabídnout i dostatečný herní výkon. Interní úložiště má být 128GB, operační paměť pak 6GB či rovnou 8GB. U novinky od Samsungu se počítá i s optickou čtečkou otisků prstů zabudovanou v displeji. Baterie má mít kapacitu 3 610 mAh. Smartphone se má do prodeje dostat ve zlaté, černé a stříbrné barevné variantě.