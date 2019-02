Samsung prorazil hráz. Valí se na nás ohebné displeje, napočítali jsme 11 dalších výrobců

Flexibilní displej, skládací telefon, ohebný hybrid, fold... Těch pojmů je několik, mluví se o nich už řadu let, až teď je všechno na spadnutí. Jednu „ohýbačku“ jsme vyzkoušeli už v lednu na veletrhu CES, ale šlo spíše o demo výrobce displejů, než masový produkt. Takový ve středu představil až Samsung a hned v dubnu jej začne prodávat. Další ještě tento týden ukáže Huawei a v neděli startující barcelonský veletrh MWC možná přinese další.

Samsung

Tady už je jasno. Samsungu trval vývoj osm let, posledních pár let to vypadlo, že je skládačka na spadnutí, ale povedlo se až teď. Konec slibů, Samsung Galaxy Fold se začne prodávat 26. dubna. S cenou, která se hravě přehoupne přes 50 tisíc korun, to jistě nebude bestseller, ale nějak se začít musí. Evoluce se rozbíhá, za rok dostaneme lepší Fold s nižší cenou.

Hardware je působivý, displeje se přehne téměř na placku, tedy bez velkého poloměru ohybu, který by reálně zvětšoval venkovní rozměry zařízení. Zajímavý je i mechanický kloub, který má zajistit stabilitu, trvanlivost a pevně zafixuje tabletový režim do rovné plochy. A nejde jen o hardware, Samsung si přímo u Googlu vymodlil funkce pro nový Android 9, které zcela novému typu zařízení dají význam. Co byste řekli na tři aktivní aplikace naráz?



První Fold je mezi námi. Doufejme, že začíná nová éra smartphonů, která bude daleko pestřejší, než dnešní stejno-stejné placky.