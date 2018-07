Samsung se v nové reklamě naváží do iPhonu X. Tentokrát kvůli rychlosti

Samsung má v navážení do iPhonu dloooooouhou historii a nejnovější kousek vyzdvihuje rychlost, ve které má Galaxy S9 překonávat iPhone X. O jakou rychlost vlastně jde, se dozvídáme na poslední obrazovce: průměry z měření Ookla Speedtest za období únor až duben 2018 v LTE sítích celonárodních amerických mobilních operátorů.

Bohužel se už nedozvídáme o kolik S9 nad X vede. A i kdyby to bylo o hodně – opravdu je tenhle jeden parametr to, co by vás přesvědčilo? Má podle vás Samsung takovéhle pitvoření zapotřebí?