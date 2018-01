Samsung si patentoval rolovací displej se snímačem otisků prstů

Patenty mobilních výrobců často přímo neukazují, kam povede budoucí vývoj mobilního designu a technologií. Spíše se jedná jen o koncept a různé designové studie, které se můžou dostat „do akce“, když na to „přijde čas“. Jednu takovou designou studii si nechal patentovat Samsung. Je na ní vidět rolovací displej, který lze schovat do těla, které má na sobě snímač otisků prstů. Budou nějak podobně vypadat smartphony budoucnosti?

Patent ukazuje dva různé typy displeje, jeden z nich je dělen na pevné pláty, mezi kterými jsou pružné membrány. Tento displej je složen do kvádru ve stylu „garážových vrat“. Na základně kvádru najdeme snímač otisků prstů. Alternativou je plně flexibilní displej, který se do základního těla stočí jako rulička papíru. Na konci displejové části se nacházejí magnety, které displej při maximálním zavinutí magneticky zafixují. Tělo, do kterého se displej zasouvá, je vyrobeno z plastu.

Pokud by měly mít budoucí smartphony displej tohoto typu, v hlavním modulu by musela být umístěny veškeré výpočetní obvody, čipset, RAM, úložiště a samozřejmě také baterie s dostatečnou kapacitou. Právě ta je zřejmě největší „brzdou“ rolovacích smartphonů. Do malého těla se totiž vejdou jen baterie s velmi omezenou kapacitou.

V roce 2016 Samsung jeden z rolovacích konceptů ukázal na veřejnosti:

Zdroj Letsgodigital