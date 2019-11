Samsung ukázal nový směr skládaček a předvedl unikátní technologie pro vývojáře

Vývojářská konference Samsung Developer Conference 2019 letos nebyla jen pro vývojáře, zúčastnili jsme se jí i my, abychom vám přímo z místa dění mohli ukázat, co má Samsung pod pokličkou. Topmodely řady Galaxy se mohou těšit na grafickou nadstavbu One UI 2.0, a Samsung zatím v segmentu skládacích zařízení neřekl definitivní slovo. Mezi řádky můžeme číst, že již brzy ukáže nový typ skládacího zařízení – smartphone, který v půli přeložíte jako véčko:

Samsung akci našlapal do dvou náročných dní, které byly zaplněny přednáškami a tzv. sessions, na nichž se mohli vývojáři blíže seznámit s technologiemi připravenými pro smartphony od Samsungu, např. s kapslemi pro Bixby nebo s nástroji pro integraci zařízení třetích stran s ekosystémem SmartThings. A nakonec jsme se dočkali i několika nových zařízení: dvou tabletů řady Galaxy, u kterých je dostupnost v Česku zatím nejistá, a také odolného tabletu Galaxy Tab Active Pro. Jak celá akce od Samsung probíhala, se dozvíte v našem videosouhrnu.