Samsung vyhlíží další hit, Huawei slaví druhé místo a Apple má žebříček na háku

Samsung stále drží první místo v počtu distribuovaných telefonů, ale klesá a pokud nepřijde s nějakým hitem, opravdu by se mohl vyplnil ambiciózní plán Huawei dostat se do čela. V aktuálním kvartálu tenhle čínský gigant přeskočil Apple a je druhý, vděčit za to může hlavně skvěle přijaté řadě P20.

A Apple? Ten jako by dělal úplně jiný sport. Počet telefonů pro něj nikdy nebyl prioritní, tady se jede na zisk a v tom své konkurenty překonává o... Ne, ani ten pověstný parník dost dobře nevyjadřuje situaci, vždyť Apple bere většinu zisku celého smartphonového odvětví. Už roky se mluví o tom, že Applu dochází dech a čeká jej krize, ale odpovědí je rekordní hodnota firmy, která vůbec poprvé v historii lidstva překonala 1 bilionu dolarů!