Schváleno: od května 2019 výrazně zlevní volání a SMS do zahraničí

Pozor, neplést s roamingem, ten už EU reguluje. Nyní se dostalo také na volání do zahraničí, které je zejména pro nás v ČR hodně drahé. Drahotě ale zvoní hrana, od května 2019 nezaplatíme za minutu volání více, než 6 korun. SMS by měla stát 1,50 Kč.

Stropy jsou stanoveny v eurech (0,19 EUR/min., resp. 0,06 EUR za SMS), pro země mimo eurozónu se budou přepočítávat dle aktuálního kurzu Evropské centrální banky a každoročně aktualizovat.

Za návrhem stojí česká europoslankyně Dita Charanzová, která jeho schválení v europarlamentu (EP) komentovala slovy: „Tlak a lobby operátorů byl cítit na každém kroku, jsem tedy ráda, že se mi nakonec podařilo dosáhnout úspěchu.“ Jen pro představu, dnes účtují operátoři za volání po EU i 30 Kč za minutu.

Od kvetna volame po EU levneji!!! Stalo me to vic nez rok jednani, stovky hodin prace, ale stalo to za to. EP prave svym hlasovanim udelal tecku za celym procesem😅✌️👍!!!https://t.co/ICPIwqaGpE