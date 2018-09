Scribit je robot, který vám na zeď nakreslí cokoliv. A pak to zase smaže

Potřebujete dva hřebíky a zásuvku. Na ně pověsíte a do ní připojíte závěsného robota Scribit, který se přesným navíjením/odvíjením provazu pohybuje po stěně a kreslí. V zásobníku má čtyři barevné náplně, které umí měnit podle zadání. Co má robot kreslit, mu řekne mobilní aplikace a milióny připravených šablon, nebo připravíte vlastní.

Scribit v akci:

Ale novým designem na stěně to nekončí. Scribit jej také umí smazat! Trik je ve speciálním inkoustu, který po zahřátí zmizí. A funguje to nejen na skle a natřené tabuli, ale prý i na běžné omítce. Vývojáři proto nekončí u samotného stroje, ale do aplikace integrovali funkce, která vám třeba před probuzením na zeď vykreslí aktuální předpověď počasí, nebo váš Twitter feed.

Jak Scribit maže speciální inkoust:

Scribit je výjimečný i tím, že se objevil jak na Kickstarteru, tak na Indiegogo. Tak či tak, k prvním zákazníkům se má dostat v prosinci 2018. Pro „backery“ byla cena 349 dolarů, do prodeje půjde Scribit za 399 dolarů, což je cca 11 tisíc i s dopravou do Česka.



Celý proces má jen 9 kroků. Zajímavé je, že zeď je prázdná na začátku i na konci...