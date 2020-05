Sedmý Týden mobilně z karantény. Megapixelový závod a další hity uplynulých dní

Honor zabíjí dvě mouchy jednou ranou. Americký ban telefony této značky připravil o Google služby, ale jejich počítače to nijak nepostihlo, takže proč je právě teď nepřinést na český trh a proč to neudělat jinak, než to dělají tradiční výrobci počítačů? Honor bere know-how z mobilů a aplikuje jej na notebooky. Dostaví se úspěch?

Minule jsme mluvili o tom, že Samsung připravuje senzor s rozlišením 600 MPx. To je výhled někam daleko do budoucna, ale ještě letos stejná firma povýší ze současných 108 na 150 MPx. Začátkem roku 2021 pak má přijít 250 MPx. Působivé! Ale pořád nevíme, k čemu to bude dobré…

Nokia představila další svoji reinkarnaci historické legendy, tentokrát jde o model 5310. Už je na cestě k nám, v následujících dnech vám o něm povíme více. Kutilové z iFixit rozebrali nový iPhone SE a odhalili zajímavé informace, kterými se Apple příliš chlubit nechtěl… No a nelze nezmínit koronavirus. Analytici odhadují, že celoroční globální trh s mobily zbrzdí o pětinu. Není to příliš pozitivní tip?

Závěrem dvě aplikace a tentokrát to odlehčíme. Jedna vás v noci pošle ven, abyste na vlastní oči viděli satelitní vláčky Elona Muska. Druhá snad pobaví cestovatele, kteří jsou teď uvěznění doma…