Šéf Nordic Telecomu: Pro příchod 4. operátora budou klíčové podmínky národního roamingu

Nordic Telecom jde za svým cílem – stát se 4. plnohodnotným mobilním operátorem. Stěžejním bodem tohoto několikaletého plánu je aukce volných frekvencí, která proběhne ve druhé polovině tohoto roku. Zakladatel Nordic Telecomu Tomáš Otruba v rozhovoru pro Český Rozhlas potvrzuje, že se firma aukce zúčastní, ale podmínky musí být správně nastavené.

Klíčovým bodem podle něj budou podmínky pro tzv. národní roaming, tedy sdílení sítí mezi operátory. „Nikdo není schopen postavit síť za rok, dva ani za tři. Žádného zákazníka by jistě nebavilo, aby vyjel z města a vypadl mu signál. Tudíž bez národního roamingu není možné postavit 4. operátora. Není to jediná podmínka, ale je klíčová. Pokud nebudou dobře nastaveny podmínky národního roamingu, žádný vyzyvatel stávajících operátorů nemá šanci uspět,“ vysvětluje Otruba. V lednovém návrhu podmínek ČTÚ pracuje se lhůtami v délce 5 až 6 let:

„Je naprosto legitimní, že vláda hledá pro aukci zájemce také v zahraničí. My sázíme na několikaletou přípravu a znalost českého trhu,“ říká Tomáš Otruba. Nordic Telecom Holding už nyní poskytuje služby více než 100 tisícům zákazníkům, je jedním z největších poskytovatelů fixního internetu. V minulosti pohltil společnost U:fon, uspěl v aukci frekvencí 3,7 GHz a v současnosti buduje „5G ready“ síť – v době aukce už mají stát stovky základnových stanic.