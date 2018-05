Šéf Vodafonu vylučuje datově neomezený tarif, prvně musí posílit infrastruktura

Už dnes surfují mnozí na fixním LTE, prý protože dostupnost internetu přes kabel je u nás bídná. Říká to generální ředitel českého Vodafonu Petr Dvořák. Také uvedl, že s datově neomezeným mobilním tarifem (jako mají třeba v Německu) v českém Vodafonu nepočítají. Celý rozhovor si můžete přečíst na E15.cz.

Do Dvořáka se za jeho slova pustil bývalý radní ČTÚ Ondřej Malý, který argumentuje, že o výrocích šéfa Vodafonu by se dalo s úspěchem pochybovat.

"Potřebujeme, (...) aby bylo robustní pokrytí domácností, a potom může přijít čas pro neomezená mobilní data,"



Přes 60 % domácností v ČR může mít 100 MBit a víc. Pod námi jsou země jako Finsko, Irsko, Polsko, UK nebo Francie, kde neomezená data operátoři nabízejí.

Takže je čas. pic.twitter.com/w6PuJCZqYp — Ondrej Maly (@ondrej_m) 23. května 2018

Prakticky stejná argumentace, proč to u nás nejde, je v poslední době slyšet i od asociace operátorů, za kterou mluví ředitel Jiří Grund. Ten vychvaluje zejména pokrytí a rychlost LTE, ale dodává, že jde o křehký organismus, který se nesmí přetěžovat.

Češi jsou v top 10 s nejrychlejším mobilním internetem v EU. https://t.co/61tNQL8g0A pic.twitter.com/VkG2BJDNJy — APMS (@APMS_CZ) 23. května 2018

Pětačtyřicetiletý Dvořák se stal generálním ředitelem letos v únoru po odchodu Petra Báči. Do té doby působil jako viceprezident pro nefiremní zákazníky.

Skupina Vodafone nedávno oznámila, že kupuje UPC na čtyřech evropských trzích včetně ČR, nezbývá tak ještě pár let vyčkat, dokud Vodafone s UPC v zády či některý z jeho dvou konkurentů (vzpomeňte na zemětřesení v roce 2013) nenazná, že zákazníci by vlastně s neomezeným tarifem zase tolik neprodatovali a síť by to nepoložilo.