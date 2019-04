Šéf Xiaomi si bere kritiku k srdci. MIUI 11 má omezit počet otravných reklam

Smartphony značky Xiaomi lákají zejména na zajímavý poměr výkonu a ceny. Jak to tak ale často bývá, nic není zadarmo. Jak jsme vás již dříve informovali, Xiaomi začalo ve své nadstavbě MIUI 10 hojně zobrazovat reklamy a nevyžádaná oznámení. A to zejména u předinstalovaných aplikací a v systémovém nastavení. Pokud chcete opravdu „čisté“ MIUI, musíte do telefonu nahrát upravenou ROM nebo reklamy na několika „skrytých“ místech povypínat. Zobrazení reklam se však pokaždé schovává pod jinými slovy.

Je jasné, že reklamy jsou pro Xiaomi stěžejní součástí businessu, protože podle finanční zprávy činily výnosy výrobce z internetových služeb v přepočtu 4,7 mld. Kč. Oproti roku 2017 tak výnosy z mobilních reklam u Xiaomi vzrostly o 58 procent! Stížnosti na reklamy u smartphonů Xiaomi však firma nebere na lehkou váhu, její šéf, Lei Jun, slíbil nápravu. Podle svých slov řeší s MIUI týmem vylepšení uživatelského rozhraní a také snížení poštu otravných a nevhodných reklam.

Vyjádření Xiaomi k reklamám v MIUI: „Reklamy byly a nadále budou důležitou součástí internetových služeb Xiaomi, a také klíčovou komponentou firemního business modelu. Současně však budeme držet současnou úroveň uživatelské zkušenosti tím, že umožníme reklamy vypnout a budeme neustále zlepšovat náš přístup k reklamně, včetně toho, kde a kdy se reklamy objeví. Naše filozofie spočívá v tom, že reklamy by měly být nenápadné, a uživatelé mají mít možnost přijímat méně doporučení.“

Reklamy jsou přitom často spjaty s nastaveným regionem, až do ledna letošního roku jste např. přepnutí regionu na Indii či Hong Kong potřebovali k tomu, abyste v MIUI mohli využívat skener obličeje. Přepnutí na jiný region bylo třeba i při aktivaci schémat, která u první verze MIUI v českém regionu dostupná nebyla. Při volbě zahraničních regionů je reklam podstatně více, nevyhýbají se však ani uživatelům s nastaveným českým regionem. Reklamy však nelze úplně paušalizovat. Někteří uživatelé jich ve svém smartphonu od Xiaomi mají více, jiní méně nebo dokonce žádné.

Návod - jak na deaktivaci reklam v MIUI? Prohlížeč - tři čárky vpravo ve spodní liště, zvolte Nastavení - Soukromí a bezpečnost, kde deaktivujte položku Doporučujeme

- tři čárky vpravo ve spodní liště, zvolte Nastavení - Soukromí a bezpečnost, kde deaktivujte položku Doporučujeme Stažené - tentokrát tři tečky v pravém horním rohu a přejděte do Nastavení, kde vypněte položku Zobrazit doporučený obsah

- tentokrát tři tečky v pravém horním rohu a přejděte do Nastavení, kde vypněte položku Zobrazit doporučený obsah Složky s aplikacemi - Při vytváření nové složky s aplikacemi pod jejím názvem deaktivujte položku Podporované aplikace. Ve složkách se vám tak nebudou ukazovat návrhy různých her a aplikací

- Při vytváření nové složky s aplikacemi pod jejím názvem deaktivujte položku Podporované aplikace. Ve složkách se vám tak nebudou ukazovat návrhy různých her a aplikací Optimalizace - vyberte ozubené kolo v pravém horním rohu, přejdete do nabídky Nastavení, kde vypněte položku Dostávat doporučení

- vyberte ozubené kolo v pravém horním rohu, přejdete do nabídky Nastavení, kde vypněte položku Dostávat doporučení Mi Video - Aplikace MI Video má ozubené kolečko zase v levém horním rohu, reklamy se tentokrát skrývají pod položkou Push oznámení, kterou deaktivujte

- Aplikace MI Video má ozubené kolečko zase v levém horním rohu, reklamy se tentokrát skrývají pod položkou Push oznámení, kterou deaktivujte Hudba - Reklamy v hudebním přehrávači se skrývají pod třemi proužky v levém horním rohu, následně přejděte na Rozšířená nastavení, kde deaktivujte položku Dostávat doporučení

- Reklamy v hudebním přehrávači se skrývají pod třemi proužky v levém horním rohu, následně přejděte na Rozšířená nastavení, kde deaktivujte položku Dostávat doporučení Správce souborů - reklamy v souborovém manažerovi vypnete přes tři čárky v levém horním rohu. Následně pokračuje přes Nastavení - O aplikaci, kde deaktivujte položku Doporučené

- reklamy v souborovém manažerovi vypnete přes tři čárky v levém horním rohu. Následně pokračuje přes Nastavení - O aplikaci, kde deaktivujte položku Doporučené Apps - obchod s aplikacemi pro vybrané regiony je také zahlcen reklamami. Pro jejich deaktivaci klikněte na ozubené kolečka v pravém spodním rohu, přejděte do Settings (Nastavení) a odškrtněte položku Available updates (Dostupné aktualizace)

- obchod s aplikacemi pro vybrané regiony je také zahlcen reklamami. Pro jejich deaktivaci klikněte na ozubené kolečka v pravém spodním rohu, přejděte do Settings (Nastavení) a odškrtněte položku Available updates (Dostupné aktualizace) V případě, že se i přes veškerou vaši snahu reklamy v MIUI zobrazují (třeba jako notifikace v horní liště), vyzkoušejte odebrat oprávnění aplikaci msa. A to přes Nastavení - Další nastavení - Oprávnění. Jedná se spíše o experimentální řešení, které činíte na vlastní riziko, u některých uživatelů by však mohlo zabrat

Práce na MIUI 11 byly zahájeny v polovině ledna letošního roku, do smartphonů by se mělo nové prostředí dostat nejpozději začátkem příštího roku. Mimo omezení reklam pracuje Xiaomi na nahrávání hovorů v aplikaci QQ, v systému se objeví koš pro smazané fotografie, přibližovací „lupa“ nebo Ultra úsporný režim.

Představení nadstavby MIUI 10 od Xiaomi:

Via GSMarena, Weibo