Sennheiser PXC 550: Gadget mezi špičkovými sluchátky s aktivním potlačením hluku

Rodina špičkových sluchátek s aktivním potlačením okolního hluku (noise cancelling, NC) se rozrůstá. Sennheiser PXC 550 se staví rovnou proti zavedené špičce. Jak ambicemi, tak cenou. Krátká rekapitulace:

Bose QC 25 jsou léty ověřená klasika, do které dostanete zvuk jen kabelem a energii jen mikrotužkovou baterií, jediným ovládacím prvkem je vypnutí/zapnutí NC. Solidní konstrukce, špičková kvalita zvuku a nadčasovost, tady se vám jednoduše nestane, že by odešel integrovaný akumulátor a vy jste tak přišli o celá sluchátka.

Sony MDR-1000X (a letošní upgrade 1000XM2) posouvá koncept špičkových NC sluchátek do současnosti. Kromě kabelu je zde Bluetooth konektivita, integrovaný akumulátor se dobíjí pomocí standardního microUSB, skvěle se povedlo dotykové ovládání na pravém náušníku, k tomu si přidejte masivní konstrukci a není divu, že Sony sbírá vavříny nejen v recenzích, ale i na trhu.

Bose QC 35 je přímá konkurence pro Sony, bezdrátový upgrade puristického modelu QC25.

A do této situace přichází další velké jméno, Sennheiser. Rozměry, komfort, „stupeň odříznutí od okolí“ i kvalita reprodukce jsou plně srovnatelné s konkurenty, cena je dokonce ještě o fous sebevědomější, takže co má model PXC 550 navíc? Technologie. Hračičky, chcete-li. Už od zapnutí se tváří jako gadget – tlačítka má každý, tahle sluchátka se aktivují otočením mušle o 90° do polohy, ve které se sluchátka nosí na hlavě. Když sluchátka nosíte kolem krku, mušle je otočená do polohy „na placato“, takže sluchátka jsou vypnutá. A kdybyste je zapnutá odložili na stůl, po chvíli se automaticky uspí.

Recenzi si přečtěte u kolegů na AVmanii, já se zaměřím právě na nezvyklou sadu podporovaných technologií:

Kromě 3,5mm konektoru a Bluetooth dostanete do sluchátek zvuk také USB kabelem. V takovém případě se připojí jako zvuková karta a z počítače či smartphonu nejde zvuk, ale pouze datový stream. Tím pádem obejdete D/A převodník zdrojového zařízení a použije se až D/A ve sluchátkách, který kvalitou předčí většinu toho, co v telefonech či počítačích potkáte, ale hlavně je optimalizovaný právě a jen pro tato sluchátka.

Pokud vám předchozí věty mnoho neříkají, považujte za výhodu aspoň to, že se přes USB připojená sluchátka při poslechu zároveň dobíjí. USB bude výhoda i do budoucna, vždyť klasický 3,5mm jack z telefonů pomalu mizí.



Abych zkompletoval výčet možností připojení, tak v balení dostanete redukci na 6,3mm jack a adaptér do letadla.

Bluetooth můžete párovat přes NFC pouhým dotykem telefonu a pravé mušle. Připojená mohou být dvě zařízení zároveň. Skvělé je, že jednotlivé způsoby konektivity lze kombinovat. Mě se osvědčilo přes USB poslouchat hudbu z počítače a současně mít připojený i telefon, takže mi neunikne žádná notifikace, příchozí hovor stačí přijmout a vyřídit se sluchátky na uších. Díky mikrofonům a USB konektivitě můžete sluchátka použít i jako herní headset.

Příjemnou drobností je algoritmus pro omezení prudkých výkyvů hlasitosti. To když změníte zdroj zvuku a ten nový je násobně hlasitější než předchozí. V takovém případě PXC 550 nedovolí, „aby vám to protrhlo bubínky“ a automaticky upraví hlasitost.

Na pravém náušníku je touchpad, který rozumí jednoduchým dotykovým gestům: nahoru/dolů pro změnu hlasitosti, klepnutí pro pauzu, doleva/doprava pro přeskakování skladeb, a když na konci gesta prst podržíte na náušníku, posouváte se v rámci skladby. Když vám někdo volá, touchpadem hovor přijmete, odmítnete, nebo jen ztlumíte vyzvánění. Důležitější než výčet funkcí, je prostý fakt, že se opravdu dají používat i v praxi. Prostě mávnete rukou a sluchátka akceptují povel.

K čemu jsou dobrá sluchátka s technologií aktivního potlačení hluku:

Každý správný moderní gadget má svoji mobilní aplikaci a platí to i pro Sennheiser PXC 550. Jmenuje se CapTune a můžete ji mít jak v iPhonu, tak na Androidu. Pokud vám nevyhovují připravené režimy ekvalizéru Movie, Club a Speech (přepínač je přímo na sluchátkách), je zde také režim Director, jehož charakteristiku si upravíte právě v appce. Tamtéž najdete funkci Soundcheck, která v osmi krocích nastaví sluchátka přímo pro individuální vlastnosti vašich uší. Lze také aktivovat automatické pozastavení hudby, když sluchátka sundáte z hlavy.

Zaujal vás gadget mezi špičkovými NC sluchátky? Například na Alze je koupíte za 10 800 Kč.