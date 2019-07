Šestnáctiletý kluk vyhrál největší turnaj ve Fortnite. Získal 69 milionů korun!

V New Yorku se o víkend odehrál doposud největší turnaj v historii e-sportu, minimálně pokud bude měřítem výše hlavní ceny. Na nejlepšího hráče čekala výhra v podobě tří milionů dolarů (69 milionů korun). Nakonec ji získal šestnáctiletý Američan Kyle Giersdorf.

Turnaj to byl po všech stránkách mimořádný. Během desetitýdenní kvalifikace se mohl kdokoli pokusit dostat do finálové stovky, která se následně utkala v New Yorku před zraky diváků. O kvalifikaci se pokusilo 40 milionů hráčů. Celkem je ve hře registrováno na 200 miliónů, do turnaje tedy chtěl každý pátý! Ve finálové stovce převládli Američané, bylo jich 70, ale vešli se i dva Češi. Akce se konala na stadionu Flushing Meadows, kde se odehrávají slavné tenisové turnaje. Tentokrát bylo vyprodáno kvůli počítačové hře.

Podívejte se, jak vypadá hra Fortnite:

Fortnite je celkem mladá hra, která byla uvedena v roce 2017 studiem Epic Games. Za krátký čas získala ohromnou oblibu. Jedná se o hru typu Battle Royale, v rámci které jsou hráči vypuštěni na vymezené území a kdo nejdéle přežije, ten vyhraje. Nejedná se přitom jen o klasickou „střílečku“, strategii boje totiž silně ovlivňují možnosti stavění a přetváření herního prostředí.

Podívejte se, jak probíhaly finálové boje:

Za ohromující popularitou stojí fakt, že je hra je dostupná zdarma pro všechny herní platformy včetně mobilních telefonů. Platí se za drobné bonusy přímo ve hře (tzv. mikrotransakce).

Je ale nutné upřesnit, že populární mód Battle Royale je jen odvozenou samostatnou částí hry Fortnite. Když se dnes řekne „Fortnite“, myslí se právě tato bezplatná verze hry, ve které jdou „všichni proti všem“, případně v malých týmech. Ovšem existuje i placená plná verze hry s názvem Fortnite: Save The World, která je apokalyptistickou kooperativní hrou.