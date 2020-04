Šestý Týden mobilně z karantény. Komentujeme nejzajímavější události a vyhlížíme lepší časy

Snad už tu situaci po oznámeném uvolnění omezení volného pohybu lidí také vidíte trochu pozitivněji. Za dva, možná už za týden se i Týden mobilně vrátí do studia a z nadpisu zmizí slovo „karanténa“. Ale pojďme na věc, na události, které hýbaly uplynulým týdnem.

Solární panel v hodinkách zní jako skvělý nápad, ale pro většinu lidí to v praxi nedává úplně velký smysl. Zatímco Samsung v posledních letech postupně upouští od displeje ohnutého přes boky telefonu, Motorola z toho dělá hit. Jakou funkci mají hrany a není ta cena přece jen příliš vysoká?

Už před dvěma lety jsme se tu zamýšleli nad tím, že si žebříček DxO vybudoval roli soudce a kata moderních fotomobilů. Platí to pořád, Samsung měl s modelem S20 Ultra velké ambice, a tak je šesté místo za armádou „číňanů“ trochu zklamání. Ani 108 MPx nestačilo. V Koreji se však drží hesla, že když to nejde s přehnaně vysokým počtem megapixelů, tak to zkusí s šíleně vysokým počtem megapixelů. Prý už pracují na foťáku s 600 MPx.

ČTÚ a operátoři v týdnu zefektivnili využívání části pásma, provedli refarming a spektrum je tak připravené na modernější sítě. Už jsme si zvykli, že koronavirus komplikuje kde co a dopadne to i na zářijový veletrh IFA. Otázkou už je pouze to, jak těžká rána to bude. V týdnu jsme si také všimli, jak se telefony Huawei po ztrátě Google-služeb krůček po krůčku vrací do života. Půjde to stejně hladce i s app storem?