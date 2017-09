Seznam telefonů, které dostanou Android 8.0 Oreo

Kromě jmenovaných významných hráčů se však Android 8.0 dostane i do méně známých značek, které na českém trhu prakticky nepůsobí. Podle informací od Googlu probíhá úzká spolupráce na přivedení aktualizace i na smartphony General Mobile, Kyocera nebo Sharp.

Androidu 8.0 Oreo se samozřejmě dočká také smartphone od Andyho Rubina. Aktualizaci pro Essential Phone potvrdila firma na twitteru.

Get your milk ready–#AndroidOreo is coming soon to Essential Phone. Watch for updates in the next couple months. pic.twitter.com/GEV1ntvDao