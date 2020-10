Seznam.cz má hlasového asistenta pro mobily. Podívejte se, co umí

Co umí? Nic moc. Je to alfa verze, Seznam si hraje, zkouší, sbírá reakce. Nicméně plány jsou velké, výčet funkcí a podporovaných povelů se bude rozšiřovat – od těch nejžádanějších.

Napojení na Wikipedii, která znamená obrovskou knihovnu strukturovaných informací, integrace s QR čtečkou. Aplikaci Mapy.cz dnes můžeme pouze spustit, brzy by měla jít hlasem spustit navigace na konkrétní adresu, což se bude hodit hlavně při řízení ve spolupráci s Android Auto. Už po pár pokusech je jasné, že aktivace heslem „Sezname“ není úplně nejšťastnější, opakovaně dochází k nechtěným aktivacím. Chtělo by to něco delšího, možná „Ahoj, Sezname,“ nebo „Ahoj, Krasty“.

Každopádně jestli si chcete pohrát s hlasovým asistentem v češtině, můžete. Aplikace je ke stažení na Google Play, funguje pouze na Androidu 10 (novější 11 zatím ne) v nastavení stačí zaškrtnout Seznam hlasový asistent v sekci vychytávek, povolit zobrazení nad ostatními aplikacemi a je hotovo.