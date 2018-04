Sharp chystá velký comeback do Evropy. Uvedeno má být pět nových smartphonů

V době „před-iphonové“ patřily telefony Sharp mezi stálice evropského mobilního trhu. Značka nebyla na starém kontinentě sice nikdy tak silná jako třeba v domovském Japonsku, ale své zákazníky si našla. Po roce 2008 Sharp svoje působení v Evropě postupně utlumoval a se smartphony se prezentoval pouze na několika trzích, například v Německu nebo ve Francii.

To by se ale brzy mělo změnit a firma, jejíž jméno je spojováno zejména s kvalitními obrazovkami, by se měla do Evropy ve větším měřítku vrátit. Drží tak slovo, které dala na loňském veletrhu IFA v Berlíně. Podle portálu gizchina.com se Japonci chystají uvést během června nejméně pět nových smartphonů od nižší třídy, přes střed portfolia, až po vrcholný model. Výrobu zajistí Foxconn, o marketing a distribuci se postará stejně jako u televizorů pro evropský trh slovenská společnost UMC.



Parametry pěti plánovaných modelů. V některých spatřujeme již známé modely prodávané na asijských trzích, např. E-H1 je Aquos S3 Mini, E-P1 vypadá jako Aquos S3

Zajímavé je, že zatímco třeba v Japonsku firma pro smartphony hojně používá marketingový název Aquos převzatý z televizorů, v Evropě by mělo být portfolio uvedeno pod „suchopárnými“ písmennými názvy (např. vlajkový model bude Sharp E-F1). Možná jde ale pouze o kódové názvy a ty prodejní budou třeba nakonec snadněji zapamatovatelné. Předpokládaná cena nejvyššího modelu tisíc euro je každopádně hodně sebevědomá.

Jedním z nejnovějších modelů Sharpu je Aquos S3: