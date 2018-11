Šílený patent od LG: smartphone má mít na zádech rovnou 16 fotoaparátů!

Začalo to jedním fotoaparátem, k němuž se před pár lety přidala ještě jedna čočka pro účely rozmazání pozadí. Smartphony s trojitými fotoaparáty zase navíc využijí širokoúhlý snímač nebo optické přiblížení. Čtyřfoťákový Samsung Galaxy A9 (2018) může využít obojí najednou. A pokud vás již „nadzvedává ze židle“ připravovaná pětifoťáková Nokia, ještě nevíte, co má v kapse LG...

LG si totiž patentovalo mobilní fotoaparát, který je složen ze šestnácti fotoaparátů! Ano a to na smartphonu! Patent byl podán u amerického patentového úřadu USPTO, a byť to vypadá jako absolutní šílenost, takový počet fotoaparátů s různými ohnisky a odlišnou světelností může přinést do světa mobilní fotografie zatím netušené možnosti.

Základem bude režim pro pořízení stejné fotky na všech šestnácti snímačích najednou. Vy si pak vyberete, zda chcete fotku ze širokoúhlého snímače, přiblížený detail nebo fotku pořízenou třeba s nižším či vyšším clonovým číslem. Šestnáct snímačů má umět daleko lépe rozeznat skutečnou hloubku ostrosti, takže půjde fotka i dodatečně po pořízení přeostřit na jiný objekt zájmu. Patent se zmiňuje i o skládání obrazu z vybraných snímačů, v nichž třeba osobu nahradíte výřezem z fotky pořízené jiným snímačem, protože na té aktuální má zavřené oči.

Představovací video fotoaparátu Light L16 s 16 objektivy:

Šestnáct fotoaparátů půjde využít i pro focení selfíček. Pod blokem fotoaparátů má být umístěno zrcátko, které nás sice vrátí do mobilních dob prehistorických, na druhou stranu telefon vyfotí šestnáct různých selfíček, a minimálně jedno z nich bude určitě dostatečně povedené, abyste jej mohli vyvěsit na sociální sítě. Využili byste šestnáctifoťákový smartphone nebo je podle vás honba za počtem snímačů úplně nesmyslná?

