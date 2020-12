„Siri, jak dělá liška?“ Hlasová asistentka od Applu se naučila zvuky zvířat, nástrojů a vozidel

S nejnovější verzí iOS dostala hlasová asistentka Siri schopnost přehrát zvuky nejrůznějších zvířat, hudebních nástrojů a vozidel. Stačí se zeptat „Siri, jak zní kachna?“ a iPhone začne kvákat...

Stále chybí čeština, takže se musíte zeptat anglicky „Hey Siri, what does XXX sound like?“. Asistentka přehraje audio a v některých případech přidá i obrázek a odkaz na Wikipedii. Apple nezveřejnil seznam pojmů, ale jsou jich stovky. Uživatelé tak vyrazili na průzkum a zjistili, že všechny běžné dopravní prostředky a hudební nástroje zvuk nahraný mají, ale u zvířat je to trochu loterie. Chybí třeba mravenečník, ale u psů Siri rozeznává dokonce některá plemena.

Zásadní novinka to není, navíc Google Asistent podobnou funkci obsahuje již několik let. Ale může to být šikovná drobnost, pokud máte iPhone a malé dítě nacházející se zrovna ve fázi objevování světa. Dotaz pro Siri je jednodušší než zvuky hledat na YouTube.

Víte, že hlasového asistenta vyvíjí i Seznam?

Via Tech Times