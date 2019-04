Šíří se rychleji než mor. Tmavý režim jde také do WhatsApp a na Twitter

Aktuální hit ve vývoji aplikací? Tmavý režim. Před spaním šetří oči uživatele, po celý den šetří energii telefonů s OLED displeji. Bílou můžete zahodit už na Messengeru a řadě aplikací od Googlu, teď se přidávají další dvě velká jména.

WhatsApp. Stále pouze v betaverzi, ale ostrá verze je otázkou dní, maximálně týdnů. V galerii si můžete prohlédnout první dostupné screenshoty, které zveřejnil portál WAbetainfo. Zkušební verze aplikace lze stáhnout oficiální cestou přes Google Play, tedy nehrozí žádné přidané riziko jako při instalaci pokoutně získaných .apk.

Zajímavé je, že WhatsApp nepoužívá černou, ale velmi tmavou šedou (#111111). To snižuje kontrast mezi pozadím a světlými prvky, což je příjemnější pro oči.

Twitter. Tady už jsme v ostré verzi, i když zatím pouze na Apple iOS. Na Android by se však nemělo čekat dlouho a s tmavým režimem se počítá i pro webové rozhraní. Twitter volí zcela černou, která nechává pixely v OLED panelech odpočívat úplně. Jak černotu aktivovat, napoví animace přímo od vývojářů:

It was dark. You asked for darker! Swipe right to check out our new dark mode. Rolling out today. pic.twitter.com/6MEACKRK9K