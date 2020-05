Siri v češtině v nedohlednu. Český projekt Hello Emma ji ale v mnohém nahradí

Siri v češtině, věc po které applisté marně volají dlouhé roky. Nyní však existuje alespoň částečná náhrada v podobě českého projektu Hello Emma. Zajímavé je, že Emma není tradiční aplikace, ale je kompletně vytvořená pomocí aplikace Zkratky. To značí sice některá drobná omezení, ale funguje skvěle a díky systému zkratek je plně modulární, takže si ji může uživatel upravit případně stáhnout jen ty funkcionality, co potřebuje.

Úvodní nastavení sice zabere několik minut, ale výsledkem je asistentka, která ve spoustě věcí dokáže Siri opravdu nahradit. Zvládá základní úkoly jako je vytvořit požadovaný kontakta, diktování zpráv, poznámek, vytvářet připomínky, spouštět aplikace nebo vyhledávat na Googlu. Poradí si ale i s náročnějšími činnostmi jako překládání do cizí řeči, navigace na patřičnou adresu, nebo zjistí vzdálenost mezi dvěma místy na mapě. Poradí si také s jednoduchými početními dotazy a když se budete nudit, ráda vám poví i nějaký vtip.

Funkcí, která zvládá je samozřejmě mnohem více a její autor David Beck postupně vytváří a zveřejňuje další moduly. Projekt Hello Emma je totiž zdarma a stáhnout si tuto hlasovou asistentku může každý na oficiálním webu. Najdete tam i kompletní návod a příklady použití.