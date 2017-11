Síťoví a virtuální operátoři na ostří nože. Obhájí si ČTÚ regulaci trhu?

Český telekomunikační trh je pokřivený, což mj. dokazují připomínky síťových i virtuálních operátorů k tzv. testu tří kritérií, který provedl ČTÚ se zaměřením na mobilní datové služby. Podrobněji jsme o něm psali zde:

Důležitá je ta skutečnost, že regulátor podrobil testu velkoobchodní trh, tedy trh, na kterém působí na straně nabídky síťoví operátoři (MNO) a tzv. virtuální operátoři zpřístupňující mobilní síť (MVNE, prostředník mezi MNO a klasickým virtuálem) a na straně poptávky právě virtuálové (MVNO). Analýza ale řeší i přesah na trh běžných zákazníků z řad domácností.

Není sporu o tom, že síťoví operátoři a virtuálové se nemají v lásce a obě strany se cítí poškozeně. Nejde o snadno stravitelnou problematiku, ale pokusíme se ji v tomto článku objasnit.

Zpět k připomínkám – obě strany to vidí naprosto opačně a obě strany strhaly analýzu ČTÚ ze svého pohledu. Zjednodušeně: virtuálové se cítí být likvidováni praktikami síťových operátorů (trio Vodafone, O2 a T-Mobile) a ti síťoví zase pláčou a stěžují si, že ČTÚ chce regulovat.

Z připomínek MNO je nejsmířlivější T-Mobile, zato O2 s Vodafonem nenechali na testu nit suchou a rozporují co se dá. Že ČTÚ to zkoušel už v minulosti a nic z toho nebylo, že v Bruselu to nepovažují za nutné, že neexistuje žádný spor mezi MNO a MVNO, ke kterému by jedna ze stran vyžadovala mediaci ČTÚ a vše je OK, že bariéry vstupu jsou v normě, že vzájemná spolupráce dává smysl, že trh je konkurenční, atd.

Jeden virtuál za všechny: „Skutečnost je výrazně horší, než jak ji popisuje ČTÚ.“

O2 se v připomínkách ostře obouvá do tzv. šedých operátorů, které líčí jako největší zlo a vyzývá ČTÚ, aby si došlápnul právě na tyto subjekty, které dle jeho názoru pokřivují trh.

Nezaženeš duchy, které si sám vyvolal

Šedí operátoři mají smlouvy na pohádkově levné tarify, přeprodávají je, ale jako MVNO nevystupují, což má zákonné a další konsekvence. Stejně tak firemní tarify dle odhadu O2 využívá až z 50 % obyčejná populace, což je nepřijatelné. Mezi řádky čteno – ti všichni by měli platit pořádně mastný paušál za běžnou cenu pro rezidentní zákazníky, čili 749 Kč měsíčně, ideálně víc.

O2 ale zapomíná, že se na vzniku šedých operátorů v minulosti samo podílelo. Tehdy bylo přednější prodat rámcovou smlouvu. Komu, bylo vedlejší. A dnes jsou z toho problémy... Resp. už v roce 2013 byly, když O2 řešilo tehdejšího šedého operátora Bonerix (O2 Family) velmi drastickým způsobem:

Teď kauzu v připomínce vytahuje na světlo světa společnost KlokanMobil. Další výtkou je, že ČTÚ řadí O2 Family k MVNO, což je dle asociace virtuálů (AČVO) zcela chybné a zkresluje analýzu, jelikož o žádného virtuála nejde (100% vlastník je O2).

Jak O2, tak Vodafone pak nacházejí všemožné rozpory v analýze, respektive testu ČTÚ. Některé ryze účelově, jinde jim nelze, než dát za pravdu. To jediné v čem se obě strany shodují je, že ČTÚ udělal v analýze mnohé školácké chyby.

Vodafone si stěžuje na vše možné. Stručný výčet: špatně vymezený trh, analýza překážek (vstupu na trh) není relevantní, to či ono není dostatečně odůvodněno, analýzy úřadu nejsou v čase konzistentní, závěry mylné…

A nesmíme zapomínat ani na největší zlo dle Vodafonu – sdílení LTE sítě mezi O2/Cetin a T-Mobilem. Sdílení fyzické infrastruktury je z pohledu Vodafonu „hlavní překážka účinné soutěže na mobilním trhu“. Vodafone tak lze v daném případě označit za nejhlasitějšího stěžovatele a odpůrce regulace (jeho připomínky mají 24 stran).

Živoříme, flatům nelze konkurovat

Analýzu ČTÚ připomínkovali MVNO jako jednotlivci i v rámci sdružení AČVO (18 členů). Ti to vidí přesně opačně, a sice tak, že předmětný trh měl být regulován už dávno, projekty s majetkovou účastí MNO, které se jako virtuálové tváří, jsou jen trik, zkreslují skutečnost a ČTÚ by měl udělat mnohem víc, aby MVNO mohli dlouhodobě fungovat a prosperovat.

Stručně a jednoduše: síťoví operátoři prodávají (zejména data) virtuálům příliš draze a MVNO často nemají šanci síťovým operátorům konkurovat. Především u vyšších tarifů s neomezeným voláním a SMS, kde jsou v základu 4 a víc GB. Další připomínky směřují k tomu, že MNO soustavně hází virtuálům klacky pod nohy, na to si stěžuje například Quadruple:



Nabídky pro virtuály ze strany MNO byly dle Quadrupe nevýhodné od počátku

Společnost Maxprogres (99mobile) zase dodává stížnost na roaming, který virtuálům chtě nechtě generuje ztrátu (platí poplatky za své zákazníky v zahraničí, jim neplatí nikdo, jelikož nemají síť). Společnost Český bezdrát ve své připomínce uvádí, že síťoví operátoři si nekonkurují a naznačuje, že je úplně jedno, komu se upíšete. Stěžuje si také na rychlost LTE, kterou síťoví operátoři virtuálům škrtí.

Zrušený evropský roaming je brutální vražda virtuálních operátorů:

ČTÚ nyní připomínky vypořádá, ale jak už jsme psali v prvním článku, cesta k možné regulaci je ještě dlouhá, pokud k ní vůbec dojde...