Skládací Motorola Razr nedostane ultra výkonný hardware. Bude tak stát méně

Skládací hybridy jsme sice zatím měli možnost vidět pouze za sklem, na trhu ještě nejsou, přesto Galaxy Fold a Mate X již nyní spojuje jeden společný prvek - vysoká prodejní cena. Zatímco u Samsungu se má pohybovat okolo 45 tisíc, Huawei si za svou „skládačku“ má účtovat až 60 tisíc! Do obdobných vod brzy vstoupí skládací Motorola Razr, která však nebude postavena na tom nejvýkonnějším hardwaru. Bude to znamenat i nižší koncovou cenu?

Server XDA-Developers publikoval předběžné hardwarové specifikace Motoroly Razr, která chce navázat na kdysi populární véčko s bradou. Zařízení s kódovým označením Voyager bude postaveno na osmijádrovém Snapdragonu 710. Výkon tedy bude slušný, na špičkový Snapdragon 855 však bude výkonově ztrácet. Použitým grafickým adaptérem bude Adreno 616, a počítá se i s podporou rychlého dobíjení Quick Charge 4+.

Skládací zařízení má dostat 4 nebo 6GB operační paměť, úložiště má být na výběr mezi 64 a 128 GB. Baterie má být nevelká, s kapacitou 2 730 mAh zatím nejvíce pokulhává za zmiňovanými Galaxy Fold (4 380 mAh) a Mate X (4 500 mAh). Vnitřní, tj. primární, OLED displej dostane úhlopříčku 6,2 palce a „nudloidní“ rozlišení 2 142 × 876 pix, v zavřeném stavu bude vidět sekundární displej s rozlišením 600 × 800 obrazových bodů. Jeho úhlopříčku však zatím neznáme.

Na skládacím zařízení má být jeden fotoaparát směřující dozadu, kamerka pro selfie by tak mohla chybět úplně. Na zádi se údajně našlo místo i pro snímač otisků prstů. Zařízení má jít do prodeje v bílé, černé a zlaté, podle WSJ má startovat zhruba na metě 1 500 USD (cca 34 tisíc Kč). Kdy se zařízení dostane do prodeje, zatím není známo.

Seznámení se skládacím Samsungem Galaxy Fold: