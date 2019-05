Skládací Razr vypadá na videu fantasticky. Lenovo se ale chlubí cizím peřím

Lenovo si v Číně uřízlo pořádnou ostudu. Skládací telefony zatím nemají dvakrát velkou popularitu (Samsung Galaxy Fold by o tom mohl vyprávět), takže Lenovo potřebovalo opět nějak začít budovat „hype“. Firma tak na tiskové konferenci v Číně pustila novinářům video připravované skládací Motoroly Razr.

To by jistě byla velmi zajímavá věc, kdyby video pocházelo přímo od Lenova. Firma totiž novinářům pustila sestříhané koncepční video od designéra Waqara Khana s odstraněnými vodoznaky, k němuž nakonec „přilepila“ své firemní logo! A designéra navíc předem nijak nekontaktovala. Podle webu Sina Technology, který vlastní stejný majitel jako čínskou sociální síť Weibo, Lenovo tímto z YouTube staženým videem skládací Razr dokonce formálně představilo!

Video of the media briefing. pic.twitter.com/Fv9QRyg6S4 — Richard Lai (@richardlai) 16. května 2019

Těžko uvěřit, že se to stálo v dnešní době, kdy jsou veškeré informace dostupné online a téměř v reálném čase. Lenovo tak jen v Číně ukázalo, že skládací Razr je od své kompletace ještě hodně vzdálen, když firma nemá ani své vlastní počítačem vytvořené rendery nebo alespoň koncepční náčrty. Třicetisekundový klip Lenovo vyřezalo z koncepčního videa „Motorola RAZR 2019 - Introduction & First Look!“, které si můžete pustit třeba v našem článku:

Znamená to, že skutečná Motorola Razr bude vypadat přesně tak, jak ji znázorňuje koncepční video? To si nemyslíme, firma však bude muset rychle přispěchat s vysvětlením, proč cizí video publikovala jako své vlastní, a také bude muset ukázat své rendery, jinak bude přípravě skládacího Razru věřit málokdo. Jistě, je zde i druhá strana mince. Návrhy vznikly podle patentu Lenova, takže na jejich grafické ztvárnění sice právo mít bude, neškodilo by však uvést přesný zdroj videa, což je dnes běžnou praxí v řadě oborů lidské činnosti.