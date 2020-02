Skládačka Huawei konečně půjde do Evropy! Mate Xs má několik drobných vylepšení

Huawei v Barceloně představil Mate Xs. Jeho druhý ohebný smartphone, který písmenem „es” v názvu napovídá, že půjde o vylepšenou verzi předchůdce. Telefon je totiž vzhledově víceméně stejný, pilovaly se detaily. Huawei se zaměřilo především na posílení konstrukce, konkrétně jeho kloubu Falcon Wing, složeného z více než 100 dílů. Ten je díky použití slitiny zirkonia ještě odolnější.

Přístroj znovu láká na ohebný OLED displej, který se ohýbá po vnější straně, přičemž v otevřeném stavu má úhlopříčku 8“ a rozlišení 2 480 × 2 200 pixelů. Po zavření se pak rozdělí na přední 6,6“ obrazovku, která plní funkci primárního displeje a na zadní 6,38" obrazovku, která se hodí například při focení selfie.



Huawei Mate Xs jako by z oka vypadl svému předchůdci. Výrobce tentokrát ladil pouze ohebný kloub, výbavu a prostředí systému.

Huawei Mate Xs sází dokonce i na stejnou trojici foťáků o rozlišení 40 + 16 + 8 Mpx, přičemž poslední zmíněný je teleobjektiv a prostřední slouží k ultraširokým záběrům. Sestavu s podporou značky Leica pak doplní ještě čtvrtá ToF kamerka. Foťák potěší až 30× hybridním zoomem, optickou stabilizací a podporou ISO s vysokou hodnotou až 204 800, která se bude hodit za hodně zhoršených světelných podmínek.

Co se tedy změnilo?

Částečně výbava. Paměti sice zůstaly stejné, tedy 8 GB RAM a 512GB vnitřní úložiště, ovšem použit byl nový procesor Kirin 990 5G, který už má v sobě rovnou 5G modem, čímž proti předchůdci odpadla nutnost používat další samostatný čip. Kapacita baterie zůstala na solidních 4 500 mAh, přičemž zvládá rychlé nabíjení o výkonu až 55 W. Novinkou je ale systém chlazení postavený na grafenu, který je vhodný právě pro skládací konstrukci.



Vzhledem ke skládací konstrukci musel Huawei u chlazení sáhnout namísto klasické heatpipe po grafenu, který lze lépe ohýbat.

Další změnou je operační systém. Předinstalované EMUI 10 postavené na Androidu 10 nově přináší nové funkce pro velký displej. Stejně jako u nového tabletu MatePad Pro tak nabízí vylepšený multitasking s možností pohodlnějšího rozdělení obrazovky s možným přesouváním obsahu mezi nimi (drag & drop). Možné je i sdílení obrazovky s dalšími zařízeními Huawei.

Co ale bohužel zůstalo beze změny, to jsou chybějící služby Google, nenajdeme zde ani obchod Play. Výrobce se snaží obsah nahradit vlastními službami Huawei Mobile Services (HMS). Některé aplikace jako Facebook, Instagram nebo WhatsApp ale zkrátka v marketu AppGallery nejsou. To je pro telefon velká komplikace, protože se oficiálně poprvé chystá i do Evropy (včetně České republiky), kde nároční zákazníci absenci některých služeb nemusí tolerovat. Cena přitom bude astronomických 2 500 eur, tedy více než 63 tisíc korun. Huawei tak bude mít nejdražší „skládačku“ na trhu.