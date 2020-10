Skrytá funkce jako bonus. MagSafe od Applu funguje i u Galaxy Z Fold2

Apple při představení nových iPhonů oznámil i magnetickou bezdrátovou dobíječku MagSafe, která se pomocí magnetů přichytí na záda nových iPhonů, aby byly cívky přesně proti sobě. A to má přinést nejrychlejší bezdrátové dobíjení bez jakéhokoliv zpomalení či přerušení. A z toho těží, nejen nové iPhony, ale také skládací Samsung Galaxy Z Fold2.

MagSafe magnetically connects and charges the Fold2 lol pic.twitter.com/sQ0L9pk4kN — Max Weinbach (@MaxWinebach) October 19, 2020

A zatímco iPhone 12 používá k uchycení MagSafe nabíječky samostatné magnety, u Galaxy Z Fold2 se o její přichycení starají boční magnety držící skládací hybrid v zavřené pozici a také magnety v pantu. Jejich umístění je natolik přesné, že MagSafe padne na zádech Galaxy Z Fold2 padne přesně na nabíjecí cívku. Magnety však nejsou tak silné jako u iPhonu 12, takže pokud za kabel nabíječky telefon zvednete na stůl, spadne na zem. A to bychom u skládačky s cenou přes 50 tisíc korun rozhodně nedělali...

Samotná bezdrátová nabíječka podporuje standard Qi, takže s ní můžete nabít i nejnovější skládací hybrid od Samsungu. To samozřejmě platí i pro další zařízení jiných značek, u nichž však pevné spojení, díky chybějícím magnetům, samozřejmě k dispozici není. Je to je jen shoda náhod nebo Apple konečně poprvé udělal něco, co prakticky využijete i v segmentu smartphonů s operačním systémem Android?

