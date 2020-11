Skullcandy Crusher ANC: Americká sluchátka s lebkou přidávají zvuku další rozměr

Nasadíte nová červená (mají je i v černé) sluchátka s lebkou, pustíte oblíbenou skladbu, začínáte vnímat kvality reprodukce, charakter zvuku a když přijde na řadu ta intenzivní basová sekce… CO TO SAKRA BYLO?!! Zemětřesení? Sbíječka?

Skullcandy Crusher Wireless ANC jdou proti stále početnější konkurenci masivních sluchátek s aktivním potlačením okolního hluku a do boje přináší jeden unikátní trumf – vibrace, které zesilují dojem z basové složky zvuku. Je to jak kdybyste si k hlavě připevnili subwoofer. Pocity bych přirovnal ke 4D kinu. I tam si ze začátku říkáte, že je to vibrující křeslo poněkud levný pokus o ošálení smyslů, ale postupně vás to pohltí a čtvrtý rozměr opravdu přidá celkovému dojmu z filmu.

Podobné je to s těmito sluchátky. Vibrace jsou dávkované logicky s ohledem na intenzitu basů i hlasitost. Skvělé je, že náušníky nemusí brutálně dunět neustále, na zadní straně levého je masivní posuvník, takže jedním pohybem ruky plynule měníte nastavení. Pro jemnější hudbu vibrace vypínám, při energičtějším poslechu sunu volič do půlky a při akčních filmech jdu klidně až na maximum.

Když odhlédnu od vibrací

…tak to u mě měly „Crushery“ těžké, protože jako referenční sluchátka používám Sony WH-1000XM, etalon třídy velkých Noise Canceling sluchátek. Ale obstály se ctí. Zvuk je orientovaný na efektní přednes, výrazné výšky a mohutné basy. Zajímavé je, že se znatelně liší podle toho, jestli zvuk přichází kabelem, nebo přes Bluetooth 5.0 a jestli je zapnuté ANC. Potlačení hluku mírně utlumí basy, kabel ještě výrazněji, protože v takovém režimu mají sluchátka vypnutou veškerou elektroniku.

Co se potlačení hluku týče, tam Skullcandy za špičkou zaostávají. Ve zcela tiché místnosti slyšíte lehký šum, ve vlaku odvedou těžkou práci, kvůli které tenhle typ sluchátek vzniknul, ale ve srovnání se špičkou třídy od Sony či Bose je ANC spíše průměrné.

Za zmínku stojí tzv. Personalizovaný zvuk, což je funkce, která má kompenzovat nedokonalost sluchu každého unikátního posluchače. Stáhnete aplikaci Skullcandy (iOS, Android), absolvujete poslechový test zvlášť pro levé a pravé ucho. Výsledkem jsou křivky, podle kterých sluchátka upraví zvuk, abyste jej slyšeli ve správné podobě. Pozitivní je, že se profil nahraje přímo do sluchátek, takže není třeba využívat pouze určitou aplikaci či zdroj zvuku. Profilů může být více, přepínat však lze pouze v aplikaci. Po aktivaci Personalizovaného zvuku přednes jakoby ožije.

Jak natočit mohutnost basů? Zkusili jsme to s miskou vody...

Co jsem naopak ocenil i ve srovnání se zmíněným etalonem od Sony, bylo ovládání. Výrazná a snadno hmatatelná tlačítka jsou jednoznačně lepší řešení, než touchpad, o který nechtěně zavadíte při každém druhém pokusu o manipulaci se sluchátky.

Vešel se i diodový indikátor zapnutých funkcí/stavu nabití baterie, konektor pro připojení klasického 3,5mm vstupu, takže sluchátka fungují i s vybitou baterií. Nabíjí se přes moderní konektor USB-C a v provozu vydrží hodně dlouho. Podle výrobce až 24 hodin, což je skvělá hodnota, ale platí pouze s vypnutým ANC.

Sluchátka Skullcandy Crusher Wireless ANC nejsou nic pro audiofily, ale mohu je doporučit milovníkům mohutného přednesu. Ideálně by měl jezdit do školy/práce vlakem/autobusem, kde se uplatní ANC, a po večerech hrají hodně temné hry, kterým Crushery dodají na atmosféře.

Aktuální cena sluchátek: 5 990 Kč až 6 190 Kč