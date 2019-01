Skupinové hovory FaceTime šlo zneužít k odposlechu. Apple službu částečně pozastavil

Skupinové hovory FaceTime, které Apple představil spolu s iOS 12 obsahují závažnou bezpečnostní chybu. Malým trikem jde totiž službu obelstít tak, abyste mohli odposlouchávat druhou stranu dříve, než sama přijme váš hovor. Bug spočíval v tom, že jste při vytáčení daného uživatele přidali do hovoru jako dalšího volajícího své vlastní telefonní číslo, čímž jste se připojili k zatím nespojenému hovoru a mohli slyšet osobu na druhé straně. Mikrofon přitom zůstal aktivovaný až do chvíle, kdy došlo k ukončení hovoru.

Now you can answer for yourself on FaceTime even if they don’t answer🤒 #Apple explain this.. pic.twitter.com/gr8llRKZxJ

Apple na chybu okamžitě zareagoval a skupinové hovory pozastavil, což lze vidět i na jeho webu. Tuto službu, která má nabízet hovory až se 31 dalšími uživateli však provází problémy už od samotného počátku. Při svém uvedení v rámci betaverze iOS 12 musela být kvůli neznámým problémům dokonce stažena ze systému a vrátila se až o několik měsíců později v plné verzi iOS 12.1. I ta ovšem obsahovala chybu, kdy uživatel mohl spojením skrze FaceTime v zařízení aktivovat škodlivý kód. Tuto chybu měla vyřešit aktualizace iOS 12.1.3 z minulého týdne.

