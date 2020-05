Skvělá cena a štědré dárky jako vyvážení hendikepu. Huawei začíná prodávat MatePad T8

Huawei přináší na český trh nový tablet Huawei MatePad T8, který bude lákat hlavně nízkou cenou.

Jeho 8" IPS displej má rozlišení 1280 × 800 pixelů, osmijádrový procesor doplňuje 2GB operační paměť a interní úložiště o kapacitě 16 nebo 32 GB (plus paměťová karta microSD). Kapacita baterie je 5100 mAh, což podle informací výrobce umožní sledovat video až 12 hodin. Fotoaparát má pouze jeden objektiv a senzor o rozlišení 5 MPx, k tomu 2MPx selfie. Zabezpečení systému řeší odemykání obličejem. Největší bolístkou je operační systém Android 10 s nadstavbou EMUI 10.1, kterému chybí služby od Googlu. Co to znamená v praxi, objasní tento článek:

Huawei MatePad T8 přichází do prodeje v modré barvě s pamětí 16 GB za 2699 Kč a 32 GB za 2999 Kč. Při koupi přes Huawei e-shop získáte jako dárek fitness náramek Huawei Band 4. Pokud nakoupíte ve značkových prodejnách Huawei v Quadriu a na Chodově, dostanete bezdrátový reproduktor Huawei CM51.