Skvělý multitasking Magic UX: Největší změna v ovládání mobilu od zmizení Home Buttonu

S iPhonem X zmizelo domovské tlačítko a na jeho místa nastoupila gesta. Líbila se, a tak řešení obšlehl i Google. A to je asi tak nejvíc, co se v oblasti ovládání mobilních platforem za poslední roky stalo. Další změnu slibuje přinést Magic UX od britského studia Special Project.

Magic UX využívá technologie pro rozšířenou realitu, ale docela nenápadně a výsledek vypadá doslova magicky. Vychází přitom ze zkušeností z reálného života, kdy máte na svém stole více předmětů, jejichž použití mezi sebou potřebujete kombinovat.

Magic UX v akci:

Gestem „pin“ tak spuštěnou aplikaci uzamknete na daném místě pracovní plochy, přičemž pohybem telefonu do strany zobrazíte další aplikace. Tu si opět uzamknete tam, kde potřebujete. Počet otevřených aplikací není nijak limitován a vy se mezi nimi přepínáte pouhým přesouváním telefonu. Ideálně tak využijete plnou pracovní plochu vašeho stolu. Počítá se i s intuitivním přenášením obsahu z jedné aplikace do druhé, vložení obrázku do mailu je otázkou sekundy a jediného pohybu mobilu v prostoru.

Celé dohromady to vypadá až moc úžasně. Při použití na pracovišti jistě takové rozhraní smysl dává, „za pochodu“ však mohou AR technologie narazit na své limity. I tak si od něho ale jeho tvůrci hodně slibují. Nechali si jej totiž patentovat a již jednají s předními technologickými společnostmi, kterým jej chtějí nabídnout.

Dokážete rychleji vložit fotku do e-mailu?

Via BGR.com