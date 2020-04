Skype Meet Now: Videohovory bez registrace a bez instalace

Skype o sobě dává vědět a zavádí „novou“ funkci Meet Now. Ta umožňuje založit skupinový videohovor bez registrace a instalace pluginů či aplikací. Funkce byla dostupná již dříve, nyní ji ale firma dává název a propagaci.

V aktuální době prudce roste popularita většiny aplikací a služeb pro videohovory. Nejvíce se daří aplikaci Zoom, rostou i Google Hangouts Meet či Microsoft Teams. Zároveň zde ale stále existuje starý dobrý Skype, který o sobě dává vědět novou funkcí. O možnosti videokonferencí bez registrace a stahování jsme psali už v březnu, nyní ale dostává název – Meet Now.

Introducing a simple, hassle-free way to connect with the important people in your life on #Skype, no sign-ups or downloads required. Learn about Meet Now: https://t.co/yOw6oBlFxx