Sledujte online premiéru smartphonů řady Huawei P40. Dočkáme se dvou nebo tří modelů?

Huawei dnes čeká veledůležitá premiéra pro první polovinu letošního roku. Představí na ní nové modely vlajkové smartphonové řady P40. Z ní už sice některé modely (P40 Lite, P40 Lite E) na trhu jsou, opravdové „pé čtyřicítky“ ale představí čínská smartphonová jednička až dnes odpoledne.

Podle zvyklostí by mělo jít o dvojici modelů P40 a P40 Pro, ale z kuloárů prosakují zvěsti, že by Huawei tentokrát mohl uvést rovnou tři nové smartphony. Ten největší (a nejlépe vybavený) by se měl přímo postavit konkurentovi Galaxy S20 Ultra 5G od Samsungu. Zatím se neví, jak Huawei svůj nejvyšší model pojmenuje – v úvahu přichází P40 Max, P40 Plus nebo jiná kombinace přívlastků.

Jak už bývá zvykem, Huawei přidá i další produkty. Z oblasti nositelného příslušenství to budou chytré hodinky Watch GT 2e, k nimž se už objevil teaser. Hlavní pozornost ale bude bezpochyby věnována smartphonům, protože laptopy a jiná zařízení představil výrobce už na únorové keynote. Živý přenos z online tiskové konference sledujte v tomto článku, začátek je ve čtvrtek 26. března 2020 ve 14 hodin.