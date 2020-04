Sledujte premiéru nových Motorol. Má jít o nejodvážnější představení smartphonu v tomto roce!

Motorola na dnešní den přichystala premiéru nových smartphonů. Podle slov amerického výrobce má jít o „nejrychlejší, nejhlasitější a nejodvážnější smartphone v tomto roce“. Odhalení proběhne online ve středu 22. dubna 2020 v 18 hodin českého času. Sledovat ho můžete na blogu Motoroly.

It’s coming—our boldest, loudest, fastest smartphone, ever. Experience the Motorola Flagship Launch E-vent, Wednesday, April 22nd, 11AM CDT. Join us at https://t.co/IsVr50syBx pic.twitter.com/TzcERg3kDy