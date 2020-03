Sledujte s námi premiéru nových Nokií. Bude mezi nimi i telefon pro agenta 007

Původně měly být nové telefony Nokia odhaleny v rámci veletrhu MWC 2020 v Barceloně, jeho letošní ročník byl ale zrušen. Výrobce Nokií, společnost HMD Global, stanovilo nový termín premiéry ve formě online přenosu z finské centrály. Začátek je ve čtvrtek 19. března 2020 od 17:30 hodin našeho času. Konferenci můžete sledovat živě ve videu v tomto článku.

Otázkou zatím zůstává, jaké novinky nám výrobce vlastně naservíruje. Jistotou je uvedení prvního 5G modelu od Nokie, jenž se objeví i v nejnovější bondovce „Není čas zemřít“. To by mohl být model osmičkové řady (nejspíš Nokia 8.2), dále by mohl být uveden i cenově dostupný zástupce nižší třídy (nejspíš Nokia 5.2). Vyloučena není ani další reinkarnace některého z legendárních modelů Nokia minulosti, šušká se o vzkříšení hudební řady XpressMusic.