Sledujte s námi premiéru nových smartphonů Xperia. Místo Barcelony je Sony představí online

Sony se chystá na představení nové generace smartphonů. První z nich – levný model Sony Xperia L4 – už odhalilo v uplynulých dnech. Premiéra dalších nejméně dvou zařízení proběhne v tradičním termínu, ve kterém by se konala tisková konference na veletrhu MWC. Ten byl ovšem pro letošní rok zrušen.



Možná podoba jednoho z nových smartphonů Xperia (Zdroj: @OnLeaks)

Japonský výrobce se proto rozhodl, že využije pondělní ráno posledního únorového týdne k online představení zbývajících novinek. Živý přenos začne v pondělí 24. února 2020 v 8:30 hodin a sledovat jej můžete ve videu v tomto článku.

Sony se ani tentokrát nepodařilo zcela utajit parametry a vzhled nejméně jedné chystané novinky. Měla by pokračovat v tradičním designu smartphonů Xperia, přinese displej v poměru stran 21 : 9 a pravděpodobně dokonce pětinásobný zadní fotoaparát. Zatím ale není zcela jasné značení – podle některých zdrojů má jít o Xperii 5 Plus, jiné naznačují tečkovou konvenci podobnou, jakou používá Nokia. To by znamenalo, že vlajková novinka by se mohla jmenovat Xperia 1.2. Od výrobce se očekává ještě nejméně jeden model střední třídy.