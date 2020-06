Sluchátka Amazfit ZenBuds hudbu nepřehrají. Jejich určení a funkce zaručeně překvapí…

Vypadají jako běžná skutečně bezdrátová sluchátka, nabíjí se v pouzdře jako běžná skutečně bezdrátová sluchátka, ale rozhodně to nejsou běžná skutečně bezdrátová sluchátka a hudbu si z nich nepustíte...

Amazfit ZenBuds jsou sluchátka, která mají zkvalitnit spánek. Konstrukce klade důraz na to, aby nevypadly z ucha (všimněte si silikonové vzpěry) a aby netlačily, ani když si lehnete na ucho. Mají aktivní potlačení hluku, což v kombinaci s přirozenou schopností špuntů utěsnit zvukovod znamená příjemnější spánek v hlučnějším prostředí (třeba když vedle vás někdo chrápe). Pokud by ani to nestačilo, je připravený výběr relaxačních zvuků od bílého šumu přes déšť a zurčení potůčku po tlumený ptačí zpěv.

Další unikátní funkcí je chytrý budík, který vás (ne všechny v místnosti jako klasický budík) šetrně vzbudí v zadaný čas, nebo když ve stanoveném rozmezí detekuje fázi mělkého spánku. Tím se dostáváme k funkcím sledování spánku. Sluchátka změří délku spánku a rozdělí jej na fáze podle hloubky, data pak uvidíte v mobilní aplikaci.

Po usnutí systém postupně snižuje hlasitost přehrávaných zvuků, až je úplně vypne. To je důležité i pro úsporu energie, protože vzhledem k minimálním rozměrům se vešla pouze malá baterie. I tak ale sluchátka vydrží fungovat až 12 hodin. Energie uložená v pouzdře při osmi hodinách spánku denně vydrží déle než týden.

Cena je překvapivě vysoká: 150 dolarů znamená asi 4 300 Kč. Prodej začne v příštích týdnech a bude trvat pár měsíců, než se dostanou i na evropské trhy. Mimochodem Amazfit není první, podobná sluchátka má i Bose, ale tam je cena ještě vyšší: