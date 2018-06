Sluchátka Pioneer vám přečtou notifikaci, takže nemusíte vytahovat mobil z kapsy

Na český trh přichází dvojice sluchátek značky Pioneer, oba modely jsou bezdrátové špunty, takže se přímo nabízí použití s mobilními telefony. Liší se vlastnostmi i designem, ale cena je stejná: v obou případech 1 690 Kč.

Pioneer SE-C7bt vám do přehrávané hudby přečte notifikaci, která právě vyskočila na mobilu schovaném kdesi v kapse či batohu. I taková krátká informace stačí k rozhodnutí, zda je nutné telefon okamžitě vytahovat, nebo to počká. Jak takové čtení notifikace vypadá v praxi, uslyšíme až při redakčním testu, ale výrobce slibuje, že si systém poradí i s češtinou, takže vám sluchátka do uší přečtou třeba jméno odesilatele a předmět e-mailu.

Pioneer SE-CL6bt zaujme praktickým klipem pro bezpečné uchycení sluchátek k oblečení a odolností proti vodě, takže se bude líbit především sportovcům. O vysokou kvalitu přehrávané hudby se postará standard Qualcomm aptX