Smartphone jako chemická laboratoř? Vědci z brněnského VUT mají elegantní řešení

Tým studentů v čele s Vratislavem Čmielem z Ústavu biomedicínského inženýrství FEKT VUT v Brně přišel s nápadem, jak z telefonu pomocí speciálního krytu vytvořit malou chemickou laboratoř. Ta má změřit například množství lepku či cukrů v potravinách, otestovat kvalitu vody či přítomnost určitých látek v moči. Využívá k tomu jen čipy a infračervenou spektroskopii.

Prozatím se nejedná o finální produkt, na spolupráci s firmami se čeká, přesto mají autoři projektu již nyní jasnou vizi, jak by mohlo zařízení vypadat. Mělo by se jednat o přídavné kryty, které se připnout k zádům telefonu, na výběr by byla varianta se speciálním krystalem nebo kyvetou. V obou případech by na snímané místo stačilo přivést zkoumanou látku a systém by získal podrobné informace o vlnových délkách.

„Měříme infračervené záření bez průchodu objektem a po průchodu objektem a zjišťujeme, jaká je absorbance vlnových délek. Z toho víme, jaké látky jsou přítomny,” popsal ve zkratce princip kapesní laboratoře Čmiel.

Výhodou je využití externí databáze na cloudu, tudíž proces měření nijak nezatěžuje telefon. Měření tedy zvládne jakýkoliv chytrý telefon s přístupem na internet. Tím, že kryty budou navrhnuty na míru, zaujmou také přívětivější cenou než tradiční přístroje, které díky své větší univerzálnosti stojí i několik milionů korun. Přesto autor druhým dechem dodává, že ani cena krytů nebude nejnižší.

