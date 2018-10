Smartphone používá 96 % českých studentů, chrání jej však méně než polovina

Podle nejnovějšího průzkumu společností ESET a Seznam.cz používá v Česku chytrý telefon 96% tuzemských středoškoláků a vysokoškoláků. To je vcelku úctyhodné číslo, až na to, že bezpečnostní aplikaci mezi dotázanými studenty používá jen 39% z nich. Výsledek bohužel koresponduje i s výsledky z předchozích dvou let, kdy jejich počet dosáhl 40 a 38%.

Důvodem je prý hlavně domněnka studentů, že bezpečnostní software není potřeba a také neochota za podobné aplikace platit, přestože se najdou i kvalitní aplikace zdarma. Na mobilní telefony se přitom zaměřuje stále větší počet útočníků, což na Androidu potvrzuje například rostoucí počet vyděračského ransomwaru, který uživatelům zašifruje telefon a požaduje výkupné. Můžeme si připomenout nedávnou aplikaci QRecorder, která byla dokonce zaměřena speciálně na české uživatele.

Smartphone jako běžná součást výuky

Průzkum přinesl i zajímavé informace ohledně síťové aktivity studentů. Celkem smutnou zprávou je, že se studenti nejčastěji připojují k internetu v mobilu pomocí otevřených Wi-Fi sítí. Nemusí však jít nutně o bezpečnostní hrozbu, pokud využívají například VPN. Dvě třetiny dotázaných využívá také vlastní datový tarif. Internet v mobilu nepoužívá jen 3% respondentů, což koresponduje i se zjištěným využitím smartphonů.

Smartphone jako nástroj ke studiu preferuje 16% dotázaných studentů, což je značný posun oproti 10% před dvěma lety. Přímo ve škole smartphony v rámci výuky používá dokonce 80% respondentů, čím dokonce překonávají i notebooky. Ovšem například tištěným materiálům ještě zdaleka neodzvonilo, využívá je totiž stále třetina studentů. Pouze čtvrtina pak spoléhá čistě na elektronické materiály a zbytek využívá obou forem.

Sociální sítě jako hlavní zdroj informací

Stran komunikace mezi studenty celkem očekávaně vede Facebook a jeho služby. Pro chatování používají hlavně Messenger a WhatsApp, což potvrdilo 78% dotázaných. Facebook je pro studenty také nejpoužívanější sociální síť, kterou využívá dokonce 92% respondentů, za ním následuje Instagram (61%) a Twitter (30%).

Sociální sítě jsou pro studenty také nejčastějším zdrojem informací obecně. Informace z něj čerpá hned 9 z 10 dotázaných studentů. Předehnal tak například i běžné zpravodajské servery (87%), televizi (49%) či rádio (49%). Ještě hůře jsou na tom studenti se čtením novin a časopisů, čte je totiž pouze pětina respektive 16% studentů.

Průzkum provedl Seznam.cz formou online ankety, které se v době od 4. do 12. září účastnilo 166 studentů středních a vysokých škol.