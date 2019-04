Smartphony Huawei a Honor budou sdílet stejné prostředí. EMUI 9.1 dorazí na padesátku modelů

Huawei patří spolu se Samsungem, Xiaomi, Sony a několika dalšími k výrobcům, kteří nadále vyvíjejí vlastní softwarové nadstavby nad systémem Android, který jejich smartphony používají. V případě telefonů Huawei a dceřiné značky Honor je to nadstavba EMUI (Emotion UI). Ta se aktuálně dostává do verze EMUI 9.1 a časem bude dostupná na většinu smartphonů Huawei a Honor, firma to oznámila na čínské sociální síti Weibo.

V tuto chvíli už je EMUI 9.1 dostupné pro vlajkový model Huawei P30 Pro. Nadstavbu jsme mohli otestovat a nalezli jsme v ní příjemné změny k lepšímu (např. probuzení dvojím poklepáním na displej, přemístění položky Always On do logičtější části nabídky) nebo opravy (aplikace už jde otevřít přímo z notifikací na zamykací obrazovce).

Časem se tato verze nadstavby dostane celkem zhruba na 50 smartphonů Huawei a Honor – započítány jsou jak globální modely, tak i telefony, které jsou určeny jen pro čínský trh. Pro náš trh budou relevantní aktualizace např. pro Huawei Mate 20 Pro, Mate 10 Pro, Mate 9, P20, P20 Pro, P10, P10 Plus, Nova 3, Nova 3i nebo Honor 10, View 10, Play, 8A, 8X a také některé tablety Huawei.