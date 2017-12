SMS zprávy slaví 25 let. První textovka přála veselé Vánoce

Kdo by to byl řekl, že zprávy SMS (Short Message Service), kterým dnes říkáme familiárně „esemesky“, textovky nebo jednoduše zprávy, již oslavily 25 let existence? První textová zpráva byla odeslána 3. prosince 1992 programátorem Neilem Papworthem z jeho počítače a směřovala na mobilní telefon, který vlastnil tehdejší šéf Vodafonu Richard Jarvis. Textová zpráva obsahovala text „merry Christmas“, tedy v překladu „veselé Vánoce“.

SMS zprávy si hned zkraje novodobé „mobilní éry“ získaly velkou oblibu uživatelů, protože jste jimi mohli vyjádřit krátká sdělení efektivněji a hlavně levněji ve srovnání s běžným hovorem. K zadávání textů se používaly alfanumerické klávesnice, které v dnešním světě „dotykových plácaček“ přežívají jen u ultralevných telefonů s menšími displeji.

Samotný objem odeslaných zpráv rostl závratnou rychlostí. V roce 2000 se v USA poslalo měsíčně na 12 milionů zpráv, v letošním roce je to v průměru 781 miliard „esemesek“. I přesto, že napsat zprávu jlze dnes na smartphonech se softwarovými QWERTY klávesnicemi jednoduše a rychle, SMS zprávy mají zdatnou konkurenci v podobě různých messengerů a sociálních síti, přes které posíláte zprávy „zadarmo“. Posunul se i cíl komunikace, místo chatu s jednou osobou nyní uživatelé chtějí v daleko větší míře sdílet informace s co největším počtem lidí.

Různé messengery navíc umožňují odesílat daleko více, než jen pouhý text, např. fotografie, animace, animoji, smajlíky, apod. Jen samotný WhatsApp v srpnu letošního roku uvedl, že každý den je přes jeho službu odesláno 55 miliard zpráv. Obyčejné SMS o délce 160 znaků vedle toho sice vypadají už hodně zastarale, na druhou stranu jsou stále snadným způsobem, jak sdělit informaci tomu, kdo messengery nevyužívá. Co myslíte, vydrží s námi SMS zprávy dalších 25 let?

Via Phonearena