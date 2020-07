Snapchat zavádí Snap Minis. Cílem je, abyste v aplikaci trávili více času

Konkurence v podobě Instagramu a TikToku je pro Snapchat neúprosná. Proto se jeho vývojáři snaží přicházet s něčím, co ostatní zatím nemají. Ve Snapchatu tak nově přibudou Snap Minis – mini HTML aplikace, se kterými odbavíte spoustu dalších záležitostí, aniž byste museli titul opouštět.

Zatím se jedná o mini aplikace Headspace, Flashcards, Prediction Master a Let's Do It. Další samozřejmě budou přibývat. Ve Snapchatu tak můžete meditovat, ale i studovat cizí jazyky, a to klidně i se svými přáteli. Podobnou funkčnost už např. nabízí čínská sociální síť WeChat a její obdobu připravuje i Apple v iOS 14, jmenuje se App Clips. Výhoda podobného řešení je, že nemusíte stahovat plnohodnotné aplikace a šetříte tím úložiště svého zařízení. Snap Minis budou dostupné celosvětově, uživatelům se zpřístupňují postupně.