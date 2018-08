Snapdragon 670: Umělá inteligence a ještě rychlejší nabíjení ve střední třídě

Snapdragon představil nového lídra procesorové řady 600. Snapdragon 670 je určen pro zařízení střední třídy, kterým nabídne možnosti umělé inteligence a ještě rychlejší nabíjení po kabelu. Čipset se skládá z osmi jader Kryo 360, šest z nich běží na 1,7 GHz, zbylá dvě na dvou gigahertzech. Engine umělé inteligence pomůže při odemykání telefonu obličejem nebo při rozmazání portrétových snímků u modelů s jedním fotoaparátem.

Součástí čipsetu je grafický čip Adreno 615, který má do střední třídy přinést „konzolovou grafiku“. Maximální rozlišení použitého displeje je Full HD+. Ve formátu 4K je podporováno přehrávání i nahrávání videí, a to ve 30 FPS. ISP Spectra 250 umožní zpracovávat snímky pořízené až 25MPx fotoaparátem nebo 16MPx soustavou dvou čoček. A to včetně vylepšené digitální stabilizace obrazu. Součástí čipsetu je LTE modem Snapdragon X12 i podpora Bluetooth 5.0.

Nový čipset bude srovnáván s dva měsíce starým Snapdragonem 710:

Vylepšené rychlonabíjení QuickCharge 4+ zvládne baterii dobít z nuly na 50 % za pouhých 15 minut. Čipset nabídne dvojnásobný výkon oproti předchozímu Snapdragonu 660 a až o 30 % delší výdrž na jedno nabití. Všímáme si i výrazné podobnosti se Snapdragonem 710. Qualcomm však s novým čipsetem míří do ještě levnějšího segmentu smartphonů. V současné době není znám žádný smartphone, který by byl na 670tce postaven, očekáváme, že se první modely objeví na zářijovém veletrhu IFA v Berlíně.

Zdroj Qualcomm