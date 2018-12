Snapdragon 855: Qualcomm vyhlíží éru smartphonů s podporou sítí 5G

Qualcomm dnes oficiálně představil nový čipset, na kterém v příštím roce poběží ty nejvybavenější smartphony. Nakonec se nenaplnily dřívější spekulace, čipset tak pokračuje v nastoleném názvosloví, konkrétně se jedná o Snapdragon 855. Již od včerejška víme, že čipset bude vyrábět taiwanský TSMC a to 7nm výrobním procesem. Ten má být kvalitativně lepší, než 7nm výrobní technologie používané u Kirinu 980 a Apple A12 Fusion.

Nový čipset slibuje to, co vždy - vyšší maximální výkon či jen nepatrně vyšší výkon ale s menší energetickou náročností. Samotný výkon umělé inteligence má být oproti současnému Snapdragonu 845 až trojnásobný. Čipset podporuje rozpoznávání objektů s frameratem až 60 fps, pořízená HDR videa mohou mít maximální rozlišení 4K. Podpora HDR se dostává i do spouštěných her, a to u Snapdragonu vůbec poprvé. Grafický čip Adreno 640 má být až o 30 procent výkonnější oproti předchůdci Adreno 630.

Představení mobilní platformy Snapdragon 855:

Qualcomm čipset specifikuje jako ten, který „otevře éru“ 5G smartphonů, součástí čipsetu však 5G modem přímo není. V základu je připraven LTE modem X24 s teoretickou rychlostí stahování až 2 Gbps, výrobci však budou mít možnost přidat do svých návrhů 5G modem X50. Qualcomm na své akci představil i novou ultrazvukovou čtečku 3D Sonic Sensor, která zvládne rozeznat otisk prstu, i když je vlhký nebo třeba zašpiněný od hlíny. Snapdragon 855 se do smartphonů dostane již v prvním čtvrtletí roku 2019.