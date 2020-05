Snapdragon 865 umí 5G, jinou užitečnou funkci kvůli tomu ale telefony ztrácí

Na český trh se pomalu dostávají první špičkové smartphony s procesorem Snapdragon 865. Ve většině případů tyto modely rovnou nabízejí 5G konektivitu. To není pro českého zákazníka v tuto chvíli valná výhoda, protože tuzemští operátoři ještě sítě páté generace komerčně neprovozují. Mohla by to být ale investice do budoucna. Už se ovšem moc nemluví o tom, že aktivní 5G u telefonů se Snapdragonem 865 vyřadí z provozu jinou důležitou funkci – podporu dvou SIM karet.

Funkce Dual SIM není u 5G telefonů se Snapdragonem 865 podporována. Všimli jsme si toho vlastně náhodou, když do redakce dorazily postupně telefony Motorola Edge+, Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro nebo Realme X50 Pro a ani jeden neumí pracovat se dvěma SIM kartami. To nemůže být náhoda. Přitom funkce Dual SIM je naprosto samozřejmá u řádově levnějších telefonů.

5G, nebo Dual SIM? Volba, kterou nechcete

Čeští zákazníci Dual SIM často vyžadují, zejména kvůli tomu, že používají například jednu SIM k telefonování a na druhé mají aktivní mobilní data. Pozor tedy při nákupu nových 5G telefonů s procesorem Snapdragon 865 na tuto anomálii, o které se nikde moc nemluví. Mnohdy ani prodejci nemají v popisech telefonů správně uveden počet podporovaných karet, tedy jednu.

Italští novináři zjistili, že tato nepříjemná vlastnost má být způsobena návrhem procesoru Snapdragon 865. Ten obsahuje 5G modem přímo na čipsetu, což bylo dosud prezentováno jako zásadní výhoda. Například starší Snapdragon 855 musel mít pro 5G konektivitu ještě samostatný modem X50, tedy další separátní součástku. Jenže Snapdragon 865 bohužel neumožňuje mít s 5G aktivní žádnou další SIM kartu, byť třeba na 4G nebo starším typu sítě. A to je jádro problému.

Teoreticky, pokud by uživatel manuálně přepnul na 4G u obou karet, pak by mohly fungovat současně, 5G by ale vůbec nebylo k dispozici a ztratila by se hlavní funkce, kterou výrobci masivně propagují. Proto tento konflikt preferencí vyřešili nakonec tak, že druhý slot zkrátka zaslepili, aby předešli případným nedorozuměním. Výměnou za „konektivitu budoucnosti“ tak u 5G smartphonů se Snapdragonem 865 ztrácíte momentálně mnohem praktičtější funkci Dual SIM. Konkurenční čipsety (např. Exynos 990 nebo Kirin 990) tuto nepříjemnou vlastnost nemají.

Které 5G telefony jsou kvůli vlastnosti Snapdragonu 865 pouze Single SIM:

Xiaomi Mi 10 katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 9,0 mm, 208 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 8 GB, baterie: 4 780 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 80 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Xiaomi Mi 10 Pro katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 9,0 mm, 208 g

displej: 6,7", kapacitní AMOLED, 1 080 × 2 340, 385 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 512 GB, RAM: 12 GB, baterie: 4 500 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (7 680 × 4 320), autofocus, blesk 83 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Motorola Edge+ katalog rozměry a hmotnost: 161 × 71 × 9,6 mm, 203 g

displej: 6,7", kapacitní OLED, 1 080 × 2 520, 409 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE (2000|316 Mb/s)

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 256 GB, RAM: 12 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 108MPx, video (6 144 × 3 160), autofocus, blesk 84 %

vybavenost ?

výhodnost cena:

Realme X50 Pro katalog rozměry a hmotnost: 159 × 74 × 8,9 mm, 205 g

displej: 6,4", kapacitní Super AMOLED, 1 080 × 2 400, 411 PPI

sítě: GSM, WCDMA, GPRS, EDGE, HSPA, LTE

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 128 GB, RAM: 6 GB, baterie: 4 200 mAh

procesor: Qualcomm Snapdragon 865 (8× Kryo 585, 3 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 10

fotoaparát: 64MPx, video (3 840 × 2 160), autofocus, blesk 67 %

vybavenost ?

výhodnost cena: ještě se neprodává Pořiďte si podobný model na Alza.cz