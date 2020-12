Snapdragon 888. Magické osmičky, které bude chtít mít v telefonu úplně každý

Qualcomm představil zatím nejvýkonnější mobilní čipset Snapdragon 888 již první prosincový den, ovšem až včera přidal k fotkám detailní specifikace čipsetu. Můžeme se tak těšit na špičkový čipset, který bude chtít mít v mobilu úplně každý. Vy i samotní výrobci topmodelů. Již teď se ví o tom, že Snapdragon 888 do svých budoucích smartphonů brzy nasadí Xiaomi, LG, OnePlus, Lenovo, Motorola, Samsung, Oppo a další...

Úplně nová architektura

Tou největší změnou je přepracovaná architektura čipsetu. Už žádné dělení jader na Gold a Silver, stěžejní postavou je supervýkonné, tzv. prime, jádro Cortex-X1 o maximálním taktu 2,84 GHz. A to má k dispozici 1MB L2 cache paměť. Následují tři výkonová jádra Cortex-A78 taktovaná na 2,4 GHz s 512kB L2 cache. Ve třetím clusteru jsou připravena úspornější 1,8GHz jádra Cortex-A55, každé z nich má přístup ke 28kB L2 cache. Součástí CPU je ještě 3MB System cache a 4MB L3 cache.

Čipset je vyráběn 5nm technologií, která je oproti 7nm Snapdragonu 865 až o 25 % energeticky efektivnější. To stejné platí i o jeho výkonu, který je až o čtvrtinu vyšší, než u zmiňovaného předchůdce. Grafický čip Adreno 660 má vyšší grafický výkon o 35 %, přičemž je o 20 % energeticky efektivnější. GPU podporuje funkci VRS (Variable Rate Shading), který vylepšuje kvalitu shaderů a současně šetří systémové zdroje. Funkce Game Quick Touch zase vylepšuje dotykovou latenci o 20 %, nejefektivnější je v režimu 60 fps, funguje však až při 120 fps. Grafika dále podporuje 10bit HDR a subpixelový rendering.

Představovací video Snapdragonu 888:

Nezapomnělo se ani na 5G modem Snapdragon X60, který již není externím doplňkem, ale nedílnou součástí čipsetu. 5G modem třetí generace podporuje pásma Sub6 i mmWave. Maximální download výrobce uvádí na 7,5 Gbps, teoretický strop uploadu je 3 Gpbs. O zbylou konektivitu se stará čip FastConnect 6900, který zajišťuje podporu Wi-Fi 6 a Wi-Fi 6E, což je standard pro hraní cloudových her s absolutně nízkou latencí. Čip dále podporuje Bluetooth 5.2 s duálními anténami, nechybí ani sada kodeků aptX pro 96kHz 24bit audio.

Jak nový Snapdragon 888 vylepšuje mobilní hraní?

Obrazový koprocesor je trojitý, takže v jednu chvíli dokáže vyhodnotit obrazové streamy ze tří fotoaparátů najednou. V jednu chvíli tak čip dokáže nahrávat 4K video na třech objektivech nebo současně pořídit tři 28MPx fotografie. Tři obrazové streamy mají mít výhodu i v plynulém přepínání mezi fotoaparáty, obrovský datový tok umožní za jednu sekundu uložit až 120 snímků s rozlišením 12 MPx! Snapdragon 888 může při focení využít 10bit HDR, videa jsou nahrávána maximálně v rozlišení 4K se 120 fps.

Nový čipset od Snapdragonu dostal trojitý obrazový procesor:

Součástí čipsetu je dále AI Engine Hexagon 780 s výkonem 25 TOPS (tj. o 10 TOPS více, než u SD865) a vylepšenou energetickou efektivitou. O jednoduché úkoly se postará tzv. Sensing Hub druhé generace, který zvládne obstarat až 80% jednoduchých úkolů pro umělou inteligenci, takže není třeba „budit“ výkonnější Hexagon.

Mezi další doplňky čipsetu patří podpora standardu CAI, což znamená, že čipset zvládne pořídit kryptograficky neprolomitelné fotografie, jejichž součástí jsou metadata potvrzující, že je fotografie autentická. Funkce Hypervisor zase umožňuje na jednom hardwaru běh více operačních systémů najednou, každý z nich je přitom na hardwarové rovině kompletně oddělen jeden od druhého. Teoreticky může každá spouštěná aplikace běžet ve „svém“ vlastním systému, což je velmi zajímavá možnost dodatečného zabezpečení systému.

Nový Snapdragon 888 dále podporuje rychlonabíjecí standard Quick Charge 5, který zajišťuje nabíjecí výkon přes 100W, a přitom se stará o to, aby nedocházelo k zahřívání čipsetu ani baterie. Standard je zpětně kompatibilní až s Quick Charge 2.0. První telefony se supervýkonným Snapdragonem 888 se dostanou do prodeje začátkem příštího roku. Jako první jej dostane Xiaomi Mi 11, který by měl být následovaný americkou řadou Galaxy S21 od Samsungu, a topmodely dalších výrobců.

Zdroj Qualcomm