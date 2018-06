Snapdragon Wear 2500 bude pohánět dětské hodinky běžící na upraveném Oreu

Segment hodinek s operačním systémem Wear OS měl dostat impulz, který by k němu přilákal i další výrobce. Nestalo se tak. Snapdragon totiž místo očekávaného nástupce, dnes již zastaralé, platformy Wear 2100, představil platformu Wear 2500, která však cílí na děti od 4 do 10 let. Má být nasazena v dětských hodinkách, které budou mít tak ořezanou výbavu, že na nich nepoběží optimalizovaný Wear OS, ale ještě „osekanější“ upravená verze Orea.

Platforma Wear 2500 je tak stále postavena na stařičkém Snapdragonu 400 z roku 2013 s jádry Cortex-A7, k nimž Qualcomm přidal LTE modem, hlasového Google Asistenta a hub pro senzory všeho druhu. Wear 2500 dále přináší podporu NFC plateb, GPS může sloužit k lokalizaci dětí, resp. k tzv. geofencingu. V případě, že dítě opustí stanovený perimetr, např. při cestě ze školy, hodinky rodičům pošlou informaci o jeho aktuální poloze.

Qualcomm věří, že hodinky na platformě Wear 2500 vydrží na jedno nabití „přes jeden den“. V hodinkách však nemá běžet Wear OS, ale Android Oreo upravený pro malé displeje a pouze 512MB operační paměť. A již z minulosti víme, že jakékoliv úpravy plnohodnotného Androidu pro hodinky ve finále nedopadly dobře. Qualcomm však v segmentu dětských hodinek zřejmě vidí velkou budoucnost, jako hlavního hardwarového partnera si vybral Huawei. První dětské modely by se na trhu měly objevit na začátku roku 2019.

Snapdragon brzy do čipsetů integruje svůj 5G modem:

A my můžeme zatím stále čekat na to, až Qualcomm představí hodinkové čipsety „pro dospěláky“ postavené na energeticky úspornějších technologiích. Jednodenní výdrž hodinek na jedno nabití již dnes nikoho neohromí, ani děti...

