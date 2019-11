Snímkovací auta spočítala značky na českých dálnicích a výsledky jsou zarážející. Dokážete je vnímat všechny?

Kolik značek dokážete plnohodnotně vnímat za 45 sekund? Přesně za takovou dobu ujedete kilometr rychlostí 80 km/h. Při dálniční maximálce je to dokonce jen 27 sekund. Je to málo? Je to moc?

V Česku je aktuálně v provozu 1 257 kilometrů dálnic. Řidiči na nich v průměru potkají více než 21 svislých dopravních značek na jeden ujetý kilometr. S nejhustším dopravním značením se šoféři potkají v Prazena D0, kde je to dokonce 72 značek na kilometr. Z mimopražských dálnic má nejvíce D8 – v průměru 32. „Populární“ D1 má 19 značek na kilometr a nejméně D52 mezi Rajhradem a Pohořelicemi – jen lehce přes 13.

Vyplývá to z mobilního mapování tuzemských dálnic, které v minulých měsících realizovala brněnská společnost TopGis (data dodává i Seznamu pro Mapy.cz). Firma speciálními kamerami na střeše auta nasnímala a identifikovala 26 702 těchto značek. „Zejména u sjezdů a křížení je samozřejmě intenzita značení větší než na jiných úsecích,“ doplňuje Vladimír Plšek z TopGisu, který mapování koordinoval.